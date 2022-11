Under 21, chiamata in Nazionale per il grifoncello Sulejmani

L'attaccante classe 2006 del Perugia continua a scalare le giovanili della Nazionale albanese

Chiamata in Nazionale Under 21 per il grifoncello, di nazionalità albanese, Flavio Sulejmani. L’attaccante delle giovanili del Perugia è stato infatti convocato dal commissario tecnico della nazionale albanese Under 21, Alban Bushi, per le amichevoli contro San Marino U21 (16 novembre) e Montenegro U21 (20 novembre) in vista delle imminenti qualificazioni all’Europeo di categoria.

Sulejmani, classe 2006, in questa stagione è stato inizialmente chiamato con l’Under 17 albanese e successivamente con l’Under 19. Ora la convocazione nella Nazionale Under 21, ennesimo riconoscimento per un giovane di prospettiva del settore giovanile del Perugia Calcio. Che lo aveva pescato nell’estate del 2021, svincolato, dopo aver giocato nelle giovanili dell’Inter. Lo scorso campionato, per lui, anche la soddisfazione di essere convocato in prima squadra, con Alvini in panchina, a soli 15 anni.