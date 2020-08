Under 20 tornano in pedana dopo il periodo di lockdown - Tuttoggi

Si torna in pedana. Dopo il lungo periodo di lockdown, lo stop all’attività agonistica, i lucchetti alle palestre e la lenta fase del ritorno all’attività addestrativa nelle singole sale, gli under20 azzurri tornano a solcare le pedane della Nazionale. Iniziano questa domenica 30 agosto infatti i ritiri degli Azzurrini, le selezioni dei migliori under20 secondo le scelte dei commissari tecnici, anche in relazione ai risultati maturati nelle gare disputate nello scorcio della stagione 2019-2020. Gli allenamenti si svolgeranno seguendo scrupolosamente i protocolli sanitari redatti dalla Federazione Italiana Scherma e, contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, al fine di contenere i numeri dei partecipanti, ogni sessione vedrà protagonista una sola rappresentativa nazionale. A ritrovarsi questa domenica saranno le Nazionali giovanili di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile. Le fiorettiste saranno di scena al Bella Italia Village, di Forni Avoltri, in provincia di Udine; le spadiste invece si ritroveranno al Grand Hotel Elite di Cascia, mentre, a qualche chilometro di distanza, all’hotel Roccaporena dell’omonima località natale di Santa Rita, saranno protagoniste le sciabolatrici. Dal 6 al 13 settembre invece saranno protagonisti gli “Azzurrini” di fioretto maschile, di spada maschile e le atlete di sciabola femminile. Fiorettisti e sciabolatrici saranno di scena anche loro rispettivamente a Forni Avoltri ed a Roccaporena, mentre gli spadisti affronteranno il ritiro al Centro di Preparazione Olimpica Coni “Bruno Zauli” di Formia.

(ITALPRESS).