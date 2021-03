Under 18 A e B, Inter-Roma può rompere l’equilibrio - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Quarta giornata alle porte per il Campionato Nazionale Under 18, chiusa con il posticipo di mercoledì tra Torino e Inter. Importante vittoria da parte dei nerazzurri che, grazie al nuovo arrivato Abiuso, chiudono la gara sul 1-2, dopo la rete iniziale del solito Jurgens e la risposta del granata Barbieri. La formazione di Cristian Chivu incontrerà domenica la Roma, mentre il Toro se la vedrà in trasferta contro il Genoa, desideroso di riscatto dopo il clamoroso 6-1 della scorsa domenica subito dal Parma. I ducali giocheranno anche loro fuori casa, sul campo della Fiorentina di mister Buso.

Negli altri incontri, derby lombardo per Atalanta e Monza, entrambe con un solo punto guadagnato nella precedente giornata, mentre a Roma la Lazio ospiterà il Sassuolo. Il Milan riposerà.

Un weekend decisivo per tentare i primi strappi e rompere gli equilibri di classifica, che vede ben cinque squadre a pari merito e altre tre ad un punto di distanza.

Dall’Under 18 alla domenica dei test match dedicati ai club impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili. La giornata si apre con la sfida tra Juventus e Inter Under 17, due tra le squadre più vincenti della categoria. Nessun triplo confronto in tutte le categoria questo week end, visto che i nerazzurri affronteranno il Genoa con le altre formazioni (mentre i rossoblu Under17 giocheranno con la Pro Vercelli). Altro incontro dall’importante peso specifico quello tra Roma e Milan con le rispettive Under 16 e Under 15. Al contrario, tappa in Serie C per la Lazio, con gli Allievi B impegnati contro il Grosseto e le altre squadre in campo con la Paganese.

L’Emilia-Romagna si conferma terra di test match, su tutti il triplo derby tra Bologna e Parma. Spazio anche per il Sassuolo, in trasferta contro Spal e Ravenna, mentre rimanendo nel confine il San Marino sfiderà tre volte l’Alma Fano.

Incontri multipli anche a Chiavari, tra Virtus Entella e Empoli, e a Udine tra i bianconeri friulani e il Cittadella. Completano il programma le partite tra Napoli e Turris, Avellino e Cavese e il derby calabro tra Catanzaro e Crotone nel posticipo di giovedì.

