UNDER 15 Giovanissimi -STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

L’ASD AGILLA CALCIO informa dell’intenzione di adempiere alle procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato GIOVANISSIMI UNDER 15, stagione 2025-26.

A monte, il dovere di dare seguito al percorso, non solo sportivo, dei ragazzi cresciuti nel suo Settore Giovanile, aprendo alla possibilità di condividere i propri valori costitutivi anche ad atleti provenienti dal territorio.

Sicura di offrire continuità e sviluppo all’etica dello Sport, prim’ancora che alla sua dimensione agonistica, invita a considerare il suo progetto, nell’ambito delle numerose offerte di questo fortunato territorio, come una nuova, ulteriore e valida opportunità, proveniente da una società che si distingue per l’attenzione al percorso di crescita umana dei ragazzi sintetizzata dal suo, ormai noto, motto ‘Importante non è la meta, importante è il viaggio’.

06063 Agello (PG) 30.11.2024

