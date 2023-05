Una nuova sede per la Protezione civile di Marsciano - Tuttoggi.info

I lavori, finanziati con fondi legati all’emergenza Covid, sono in corso presso il magazzino comunale in località Pettinaro a Marsciano

Sono in corso alcuni lavori negli spazi interni del magazzino comunale situato in località Pettinaro a Marsciano. Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento e adattamento funzionale di tali spazi per farne la nuova sede della Protezione civile comunale, il cui centro operativo è situato proprio a ridosso del magazzino. La necessità di andare ad ottimizzare l’uso di questa area del magazzino per garantire una migliore funzionalità delle attività di Protezione civile è emersa durante la fase emergenziale della pandemia. Tant’è che i 100mila euro stanziati per l’esecuzione dei lavori sono a valere sui fondi Covid.

I lavori previsti riguardano la sostituzione degli infissi esistenti, la realizzazione di un intonaco interno, di controsoffitti e di una pavimentazione. Sarà anche realizzato un bagno per disabili.

Questo intervento servirà a dotare la Protezione civile di Marsciano di spazi più adeguati all’importante ruolo che ricopre nella tutela della sicurezza pubblica in occasione di qualsiasi tipo di emergenza, come è successo per tutto il periodo di emergenza sanitaria o in presenza di calamità naturali.

“Il grande lavoro che i volontari di Protezione civile fanno, ai quali rinnoviamo il sentimento di gratitudine di tutta la comunità, – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – necessita di spazi idonei a garantire la piena operatività di tutta la macchina che interviene nelle emergenze. Questo è quindi un investimento importante proprio in ottica di sicurezza del territorio e della sua popolazione”.