Una Maserati in abbonamento mensile con Leasys CarCloud Collection - Tuttoggi

Prenotare una Maserati Levante o Ghibli e ritirarla in 48 ore? Adesso è possibile con il nuovo esclusivo servizio di CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia.

CarCloud Collection, l’evoluzione premium del servizio di auto in abbonamento già scelto da oltre 8mila clienti in Italia.

Attivabile su Amazon, il nuovo CarCloud Collection permetterà di ritirare una prestigiosa Maserati presso i Leasys Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Napoli. Sarà anche possibile cambiare vettura con un preavviso di 48 ore lavorative presso gli Store abilitati. Per abbonarsi al nuovo CarCloud Collection basta effettuare l’iscrizione su Amazon, al costo di 249 euro, per poi convertire online il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. Con l’acquisto del voucher sarà possibile guidare in abbonamento, a 1.099 euro / mese, una delle nuove prestigiose Maserati Levante e Ghibli presenti nella flotta di Leasys.

L’abbonamento potrà essere rinnovato mensilmente fino alla durata massima di 12 mesi e avrà una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza alcuna penalità. L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo auto, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come l’assicurazione kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).

(ITALPRESS).