Una grande Sir lascia un set a Monza e allunga in testa

Block Devils perfetti nei primi due set, poi si fermano nel terzo consentendo la rimonta degli ospiti | Poi tornano a martellare

Una Sir Safety Conad praticamente perfetta nei primi due set, si ferma all’improvviso nel terzo, che cede a Monza, superata alla fine 3-1 al PalaBarton. Un successo contro la quinta forza della Superlega, che consente ai Block Devils di allungare in testa, portandosi a +3 sulla Lube, prossima avversaria nell’ultimo turno del girone di andata.

Block Devils devastanti in battuta (5 ace per Leon) e a muro con Russo, concentrati in difesa e con un Giannelli geniale in regia.

Monza ha però il merito di non sciogliersi di fronte allo strapotere Sir e con orgoglio riesce a strappare un set in rimonta.

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 3-1

25-14; 25-18; 22-25; 25-20

La partita

Parte subito forte la Sir, che allunga sul turno in battuta di Leon, che apre lo show degli ace. Monza prova a rimontare fino al -3, ma sul turno in battuta di Solè Perugia allunga ancora e chiude il primo set con l’ace di Anderson.

Un altro ace dell’americano apre il secondo set. In cui Monza trova un break e si porta avanti 5-3. Un doppio ace di Leon vale il sorpasso. E sul turno in battuta del capitano la Sir segna un altro solco tra sé e gli ospiti (10-5).

Perugia sbaglia 4 dei suoi 9 match point e allora Grbic si arrabbia e chiede ai suoi di chiuderla: i Block Devils rispondono subito e si prendono anche il secondo set (25-18).

Il terzo set si apre ancora nel segno di Anderson. E di Leon, che continua a colpire dai 9 metri.

Perugia allunga e sembra un grado di chiuderla subito. Sbagliando ora qualcosa, per la fretta di chiudere subito ogni punto. E allora Monza approfitta dei primi errori dei Block Devils, migliora la sua fase difensiva e riesce a risalire sino al -1 (14-13).

La Sir trova un altro break, ma ora Monza non molla. E con l’ace di Galliani si porta avanti, trovando il +3.

Ora i Block Devils fanno fatica a mettere palloni a terra, anche perché Monza difende molto bene. E trova un altro ace con Dzavoronok che vale il 23-19.

La Sir annulla 2 dei 4 set point, poi cede 25-22.

I Block Devils tornano in campo con lo stesso spirito dei primi due set. Il muro di alza ancora, il servizio torna insidioso. E soprattutto i Block Devils sono determinati in difesa, come in occasione del punto del 9-5 chiuso da Anderson.

Perugia gioca bene e allunga. Fino ad avere 7 match point. Monza ne annulla 3, poi si arrende all’attacco di Plotnytskyi.

E ora la supersfida in casa della Lube.