Una firma italiana per il sorriso di Kanye West - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Emanuele Cicero, dentista italiano e specialista in protesi, è diventato un punto di riferimento per le celebrità americane che hanno bisogno di un supporto in Europa. E’ quello che è accaduto con Kanye West, il rapper, cantautore, produttore e stilista statunitense, ormai noto come “Ye”, che recentemente ha fatto sostituire i suoi denti con protesi in metallo. In questi giorni, però, West si trova in Italia e ha chiesto il supporto di uno specialista a causa di un problema al suo impianto. Un episodio fuori dagli schemi, dal momento che l’intervento si è svolto nella suite di un hotel a Firenze. “Stavo curando in clinica due pazienti, due attori che sono arrivati da Beverly Hills, e ho ricevuto una chiamata da West”, ha spiegato Cicero intervistato da Claudio Brachino per l’Italpress. “Ho chiesto di venire in studio – ha continuato – ma diceva che non poteva spostarsi da Firenze. Mi ha chiesto cortesemente se potevo raggiungerlo io. Non lo faccio quasi mai ma stavolta ho deciso di spostarmi e con le mie assistenti lo abbiamo raggiunto in auto. Una volta a Firenze, West era a cena e mi ha ospitato al tavolo, abbiamo fatto due chiacchiere informali”. Il problema, quindi, è stato rapidamente risolto. “Aveva fatto in America – ha spiegato – una protesi in titanio e oro, disegnata da lui insieme al ceramista giapponese che se ne occupava, e una parte si era staccata dalla struttura dei denti. Ho impiegato circa mezz’ora a risolvere il problema ed era molto soddisfatto. E’ stato molto cordiale”.

