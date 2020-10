Una DS 7 Crossback E-Tense 4×4 per l’ambasciatore francese - Tuttoggi

Una DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Plug-In Hybrid è stata consegnata da Francesco Calcara, Managing Director DS Automobiles Italia, all’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. DS 7 Crossback rappresenta un’avanguardia tecnologica che può dare un contributo importante in termini di ecosostenibilità, grazie alle emissioni di soli 34 grammi di CO2.

L’occasione ha permesso di ricordare l’impegno condiviso per lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia e sostenibili, per accelerare il processo di transizione energetica e per la riduzione delle emissioni. Obiettivo comune che è possibile raggiungere immersi nella raffinatezza che l’abitacolo di DS 7 Crossback offre, grazie al savoir-faire parigino proposto attraverso materiali pregiati e lavorazioni artigianali.

