“Una donna, una storia”: i vincitori del concorso del Soroptimist

In palio soldi che gli alunni delle scuole spenderanno in libri

Sono stati resi noti i vincitori del concorso scolastico a premi: “UNA DONNA, UNA STORIA” indetto dall’Associazione Soroptimist International d’Italia Club Valle Umbra in collaborazione con il Comune di Foligno.

Il concorso scolastico si è posto l’obiettivo di favorire nei giovani l’ideale del reciproco rispetto in ogni rapporto umano, in modo da creare le condizioni per una società futura in cui ogni soggetto possa vivere un suo ruolo in piena libertà.

Lo studente aveva il compito di presentare un testo letterario inedito sul tema: “Parità e rispetto – Un episodio, un’esperienza di vita o un avvenimento del nostro tempo”.

In palio premi riservati agli studenti delle classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado:

• 1° PREMIO un buono libri del valore di 150 euro

• 2° PREMIO un buono libri del valore di 100 euro

• 3° PREMIO un buono libri del valore di 75 euro.

La commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso era composta dalla Presidente dall’Associazione Soroptimist Club Valle Umbra Maria Cristina Zappelli, dalle professoresse Rita Fanelli Marini e Liliana Bonifazi Piazza e da Monia Roscini del servizio diritti allo studio del Comune di Foligno.

Gli elaborati

La commissione ha valutato 53 elaborati pervenuti: 1 – Scuola secondaria di primo grado “G. Piermarini” I.C. Foligno 1; 13 – Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” I.C. Foligno 2; 10 Scuola secondaria di primo grado “G. Galileo” Sant’Eraclio I.C. Foligno 3; 29 elaborati della scuola secondaria di primo grado “N. Alunno” Belfiore I.C. Foligno 5.

I vincitori

Il primo premio, un buono libri di euro 150, viene assegnato a: Allegra Pascucci iscritta alla classe 2 B della Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” I.C. Foligno 2. Il secondo premio a pari merito, un buono libri di euro 100,00, viene assegnato (ex equo) a Daniel Valecchi iscritto alla classe 2° A della Scuola secondaria di primo grado “G. Galileo” Sant’Eraclio I.C. Foligno 3 e a Marco Appolloni iscritto alla classe 3 C della Scuola secondaria di primo grado “N. Alunno” Belfiore I.C. Foligno 5; Il terzo premio a pari merito, consistente in un buono libri di euro 75,00, viene assegnato (ex equo) a Beatrice Pergolesi iscritta alla classe 3 D della Scuola secondaria di primo grado “G. Piermarini” I.C. Foligno 1 e a Matilde Bernetti iscritta alla classe 3 A della Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” I.C. Foligno 2

Il premio speciale della Commissione

Il Premio SPECIALE DELLA COMMISSIONE, un buono libri di euro 75,00, viene assegnato (ex equo) a Paola Belloco classe 2 C scuola secondaria di primo grado “N. Alunno” Belfiore I.C. Foligno 5; Sveva Mosconi classe 2 C scuola secondaria di primo grado “N. Alunno” Belfiore I.C. . Foligno 5; Michetti Aruxandei Petrica Valentin classe 2 C scuola secondaria di primo grado “N. Alunno” Belfiore I.C. . Foligno 5.