Una agave da record a Montefalco, fiore alto quanto una casa | Foto - Tuttoggi.info

E’ probabilmente un record quello raggiunto da un’enorme agave che sorge nel giardino di un’abitazione di Montefalco. Una pianta grassa maestosa che ha di recente fiorito, arrivando all’altezza della casa che le si trova davanti. “Sarà alta circa 10 metri” raccontano i proprietari, per i quali è impossibile misurarla, viste le dimensioni.

L’agave in questione ha oltre 40 anni ed è appunto gigantesca. Di recente è fiorita: il “fiore della morte”, come viene chiamato, perché la pianta grassa accumula tutte le sue energie per la fioritura al termine della quale poi cessa di vivere. La spettacolare infiorescenza, come detto, ha raggiunto l’altezza degli alberi che circondano la casa e del tetto dell’abitazione. Per sostenere la pianta, il proprietario ha dovuto addirittura due tiranti di ferro.