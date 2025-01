Un weekend di musica a Cascia: Open Day alla Liszt Piano & Music Academy - Tuttoggi.info

Cascia – La musica come occasione di crescita culturale e sociale per il territorio: sabato 25 e domenica 26 gennaio, la Liszt Piano & Music Academy, progetto di Opera Morlacchi APS, apre le porte al pubblico con un Open Day ricco di eventi, laboratori e concerti presso la Sala Don Sante Quintiliani.

L’evento si propone di essere un momento di aggregazione e scoperta, ma anche un contributo concreto per contrastare la desertificazione culturale delle aree interne, molto spesso trascurate. Attraverso la musica, l’Academy vuole riaffermare il ruolo centrale di questo territorio come culla di creatività e luogo in cui la comunità può trovare nuove opportunità di crescita.

Un programma per tutte le età

Durante l’Open Day, il pubblico potrà partecipare a un ricco calendario di attività.

Lezioni/laboratorio per bambini e ragazzi, condotti dal M° Maria Cristina Lalli, che coniugano apprendimento e divertimento per avvicinare i più giovani al mondo del pianoforte.

Esercitazioni corali, guidate dal M° Rita Narducci, per sperimentare la bellezza del canto come forma di espressione collettiva.

Un’emozionante lezione-concerto con il M° Federica Lucci e il M°Maria Cristina Lalli, per ispirare i partecipanti attraverso la potenza della musica dal vivo.

La presentazione dei corsi per adulti, dedicata a chi vuole scoprire o riscoprire il piacere di suonare il pianoforte, dimostrando che non è mai troppo tardi per imparare.

La musica come strumento per valorizzare il territorio

L’Open Day della Liszt Piano & Music Academy si inserisce in una più ampia strategia per valorizzare il potenziale culturale della Valnerina. “Portare eventi di qualità in territori come questo è fondamentale per rafforzare il senso di comunità e per offrire nuove opportunità di formazione e crescita,” spiega il M° Maria Cristina Lalli, coordinatrice dell’iniziativa.

La musica diventa così un mezzo per contrastare il rischio di isolamento delle aree interne, attirando famiglie, giovani e appassionati da tutta la regione e creando occasioni di incontro e condivisione.

Un invito aperto a tutti.

L’ingresso all’Open Day è gratuito, ma è consigliata la prenotazione via email a casciawondermusic@gmail.com.

Con laboratori, lezioni e concerti, la Liszt Piano & Music Academy offre un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della musica e per contribuire al rilancio culturale. Un weekend all’insegna della bellezza e della creatività, da non perdere!









Luogo: Sala Don Sante Quintiliani