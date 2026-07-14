Un viaggio verso il futuro: si concludono i percorsi di orientamento e inclusione dell’Istituto comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi.info

Si è concluso con grande partecipazione e entusiasmo il ciclo di laboratori del progetto “Talenti in crescita: Orientamento, Inclusione e Successo Formativo al centro della scuola”, un’iniziativa di rilievo portata avanti dall’Istituto comprensivo Spoleto 2 grazie ai fondi del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+).

L’intero percorso, nato per dare attuazione al D.M. n. 233 del 19.11.2024, ha rappresentato una sfida importante per la comunità scolastica: trasformare l’orientamento in un’esperienza viva, capace di prevenire la dispersione e di far emergere il talento unico di ogni studente. Ogni modulo, della durata di 30 ore, ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco in ambiti eterogenei, superando la didattica tradizionale per abbracciare l’apprendimento esperienziale. Il bilancio delle attività svolte è stato estremamente positivo, con laboratori che hanno spaziato dalla creatività alla tecnologia, fino al recupero delle radici classiche:

Il teatro per il contrasto alla dispersione scolastica: un laboratorio che ha trasformato il palco in uno strumento di inclusione, permettendo ai ragazzi di esplorare le proprie emozioni e migliorare la coesione del gruppo.

AI Explorer – L’Intelligenza Artificiale dalla Teoria al Gioco: un percorso all’avanguardia per navigare consapevolmente tra le nuove tecnologie, trasformando concetti complessi in opportunità di apprendimento creativo.

Matematica per la vita reale: un modulo fondamentale che ha dimostrato come la logica e i numeri siano strumenti indispensabili per comprendere e interpretare la complessità del mondo quotidiano.

Grafica in azione: i partecipanti hanno imparato ad abbinare visione critica e tecnica, trasformando le proprie idee in progetti grafici concreti e guardando al futuro con nuove competenze digitali.

Radici e futuro – Il latino come chiave per nuove competenze e carriere: un’esperienza che ha dimostrato l’attualità della cultura classica, usata come palestra per il pensiero critico e per la costruzione di una solida base culturale.

Start Up Yourself! – Un viaggio tra lingue, talenti e futuro: questo modulo ha offerto ai ragazzi uno spazio di riflessione sulle proprie attitudini e sulle competenze necessarie per affrontare con successo il percorso scolastico e professionale.

Guardando al percorso svolto, ciò che emerge con forza è la capacità degli studenti di cogliere le opportunità offerte dalla scuola per esplorare la propria identità. I percorsi, oltre a fornire contenuti disciplinari specifici, hanno rafforzato la consapevolezza del sé e la capacità di compiere scelte consapevoli, elementi cruciali per il contrasto all’abbandono scolastico.

Il progetto ‘Talenti in crescita’ ha dimostrato come la scuola possa essere un laboratorio permanente di vita e di scoperta. Il successo di questo percorso non si misura solo nelle ore di lezione svolte, ma nella rinnovata fiducia che ogni studente ha acquisito verso le proprie capacità. L’IC Spoleto 2 continuerà a investire in questa direzione, consapevole che l’orientamento non sia un momento isolato, ma una bussola costante nel cammino formativo di ogni ragazzo, finalizzato a garantire che nessuno resti indietro e che ogni talento trovi il giusto terreno per sbocciare.





Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA