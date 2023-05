"Un tuffo del Medioevo": a Parrano domenica 28 maggio - Tuttoggi.info

"Un tuffo nel Medioevo": la manifestazione è organizzata dal Comune di Parrano per promuovere il territorio e le sue bellezze, secondo lo spirito di Cittaslow,

Si terrà domenica 28 maggio, a Parrano, l’iniziativa “Un tuffo nel Medioevo”. La manifestazione è organizzata dal Comune per promuovere il territorio e le sue bellezze, secondo lo spirito di Cittaslow, di cui Parrano è membro.

La giornata ruoterà intorno al pranzo medievale, dove verranno offerti piatti realizzati con prodotti coltivati sul territorio. Tenendo fede alle caratteristiche di Cittaslow, il Comune invita i visitatori ad arrivare a Parrano in treno. “Per l’occasione – informa il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti – da Roma verrà messa a disposizione una carrozza in andata alle 9,00 sul regionale R 4098, e al ritorno da Fabro scalo alle 17,10 con il regionale R 4107″.

Pranzo e non solo

Oltre al pranzo, i turisti potranno trovare una serie di attrattive culturali, a cominciare dalla Venere Verde, una piccola scultura di 25mila anni fa ritrovata alle Tane del Diavolo e custodita oggi nel palazzo che ospita il Comune. Altre bellezze da visitare sono: il museo del territorio con materiali e reperti del Pliocene e del Paleolitico superiore, dell’epoca etrusca e medioevale; il giardino pensile all’italiana della famiglia De Sanctis; un’esposizione di pittori che negli anni hanno dipinto Parrano nella sede della Società operaia.

“Un tuffo nel Medioevo”

“Un tuffo nel Medioevo” è una delle iniziative studiate dall’Amministrazione comunale per incentivare l’affluenza turistica, seguendo gli impegni assunti in occasione della partecipazione al bando della Regione Umbria su “Sviluppo e promozione di prodotti turistici per i territori dei Comuni dell’Orvietano”, insieme a Ficulle, Fabro, Monteleone, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Baschi.