Un tempo per parte, Ternana e Arezzo si dividono la posta (1-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Un tempo per parte tra Ternana e Arezzo, che si dividono la posta nella sfida di alta classifica. Al vantaggio rossoverde di Dubickas risponde l’ex Cianci nella ripresa. Risultato tutto sommato giusto, anche se ai punti avrebbero meritato di più le Fere per le maggiori occasioni create.

Partono subito forte le Fere, che guidano il gioco senza tuttavia riuscire a trovare spazi per impensierire Venturi.

L’occasione giusta arriva al 25′, ma il colpo di testa di Ferrante esce di un soffio.

La supremazia delle Fere viene premiata al 36′, con il vantaggio di Dubickas che finalizza una splendida azione avviata da Proietti, e proseguita con Ndrecka e Ferrante, che serve l’assist.

Si va così in vantaggio con la Ternana meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa l’Arezzo entra in campo determinato a rimontare lo svantaggio e al 4′ Cianci ha una grande occasione, ma non riesce a finalizzare. Al 10′ è Chierico a non inquadrare la porta da ottima posizione, dopo che D’Altario aveva smanacciato il pallone calciato dal corner.

La pressone dell’Arezzo nella seconda frazione ci concretizza con il pari siglato da Cianci, che colpisce in area dopo un rimpallo.

Il destro di Vallocchia, respinto con qualche incertezza da Venturi, risveglia la Ternana, che poi spreca una buona occasione con il neo entrato Bianay.

Nel finale brivido con l’Arezzo che va a segno, ma l’arbitro annulla tutto perché Varela aveva servito l’assist dopo aver travolto Vallocchio. La revisione conferma la decisione iniziale dell’arbitro e così Ternana – Arezzo finisce 1-1.

Tabellino e pagelle

Ternana – Arezzo 1-1

36′ pt Dubickas,25′ st Cianci

Ternana: D’Alterio 6, Donati6, Capuano6, Martella 6.5, Romeo 6 (36′ st Bianay 6), Garetto 6, Proietti 6.5 (13′ st Pettinari 6), Vallocchia 6, Ndrecka 7, Ferrante 6.5 (13′ st McJannet 6), Dubickas 6.5 (36′ st Orellana 6). All. Liverani 6.5.

Arezzo: Venturi 6, De Col 6, Gilli 6.5, Chiosa 6, Tito 6 (41′ st Righetti sv), Iaccarino 6, Guccione 6 (26′ st Ravasio 6), Chierico 6 (13′ st Mawuli 6), Pattarello 6, Cianci 6.5 (41′ st Gigli 6), Tavernelli 6 (13′ st Varela 6). All. Bucchi 6.5.