 Un tempo per parte, Ternana e Arezzo si dividono la posta (1-1) | Pagelle - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Un tempo per parte, Ternana e Arezzo si dividono la posta (1-1) | Pagelle

Massimo Sbardella

Un tempo per parte, Ternana e Arezzo si dividono la posta (1-1) | Pagelle

Sab, 25/10/2025 - 16:39

Condividi su:

Un tempo per parte tra Ternana e Arezzo, che si dividono la posta nella sfida di alta classifica. Al vantaggio rossoverde di Dubickas risponde l’ex Cianci nella ripresa. Risultato tutto sommato giusto, anche se ai punti avrebbero meritato di più le Fere per le maggiori occasioni create.

Partono subito forte le Fere, che guidano il gioco senza tuttavia riuscire a trovare spazi per impensierire Venturi.

L’occasione giusta arriva al 25′, ma il colpo di testa di Ferrante esce di un soffio.

La supremazia delle Fere viene premiata al 36′, con il vantaggio di Dubickas che finalizza una splendida azione avviata da Proietti, e proseguita con Ndrecka e Ferrante, che serve l’assist.

Si va così in vantaggio con la Ternana meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa l’Arezzo entra in campo determinato a rimontare lo svantaggio e al 4′ Cianci ha una grande occasione, ma non riesce a finalizzare. Al 10′ è Chierico a non inquadrare la porta da ottima posizione, dopo che D’Altario aveva smanacciato il pallone calciato dal corner.

La pressone dell’Arezzo nella seconda frazione ci concretizza con il pari siglato da Cianci, che colpisce in area dopo un rimpallo.

Il destro di Vallocchia, respinto con qualche incertezza da Venturi, risveglia la Ternana, che poi spreca una buona occasione con il neo entrato Bianay.

Nel finale brivido con l’Arezzo che va a segno, ma l’arbitro annulla tutto perché Varela aveva servito l’assist dopo aver travolto Vallocchio. La revisione conferma la decisione iniziale dell’arbitro e così Ternana – Arezzo finisce 1-1.

Tabellino e pagelle

Ternana – Arezzo 1-1
36′ pt Dubickas,25′ st Cianci

Ternana: D’Alterio 6, Donati6, Capuano6, Martella 6.5, Romeo 6 (36′ st Bianay 6), Garetto 6, Proietti 6.5 (13′ st Pettinari 6), Vallocchia 6, Ndrecka 7, Ferrante 6.5 (13′ st McJannet 6), Dubickas 6.5 (36′ st Orellana 6). All. Liverani 6.5.

Arezzo: Venturi 6, De Col 6, Gilli 6.5, Chiosa 6, Tito 6 (41′ st Righetti sv), Iaccarino 6, Guccione 6 (26′ st Ravasio 6), Chierico 6 (13′ st Mawuli 6), Pattarello 6, Cianci 6.5 (41′ st Gigli 6), Tavernelli 6 (13′ st Varela 6). All. Bucchi 6.5.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano

Spoleto

“Magica quantistica”, fisica e illusionismo a Palazzo Collicola

Spoleto

Sicurezza, Fratelli d’Italia chiede azioni concrete “Spoleto ha bisogno di risposte”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Inaugurato svincolo di Brancaccio, Schifani “No polemiche ma fatti”
Top News ITALIA

Bagnaia ruggisce in Malesia, Pecco ottiene la pole e vince la Sprint

Pillole Italpress

Turismo Magazine – 25/10/2025

Pillole Italpress

QuiEuropa Magazine – 25/10/2025

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!