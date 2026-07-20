Un robot può fare una pizza o sfidarci a tennistavolo? Se ne parla a Shanghai - Tuttoggi.info





Un robot può preparare una pizza o sfidarci a tennistavolo?

I visitatori della Conferenza mondiale sull’IA (WAIC) 2026 a Shanghai stanno sperimentando in prima persona i più recenti robot basati sull’intelligenza artificiale, dagli assistenti in cucina ai compagni di sport. Sono esposti oltre 3.000 prodotti e tecnologie di IA, che offrono uno sguardo sul futuro del lavoro e della vita quotidiana. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr(Fonte video: Xinhua)