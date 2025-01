Un progetto formativo e performativo per vivere il teatro come luogo di incontro, riflessione e creatività - Tuttoggi.info

Per sei mesi, il Teatro Porta Portese sarà il fulcro di “Teatro Inclusivo”, il progetto ideato dal Gruppo Teatro Essere. Un’iniziativa di alto valore culturale che intreccia laboratori, masterclass e performance gratuite aperte al pubblico, offrendo un percorso formativo e artistico unico, guidato da autorevoli figure del panorama teatrale e culturale, per stimolare riflessione e inclusione attraverso il linguaggio universale del teatro.

Dal 7 gennaio al 19 giugno 2025, il Teatro Porta Portese di Roma ospita il progetto formativo e performativo proposto dal Gruppo Teatro Essere “TEATRO INCLUSIVO”. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2024/2025 – di Roma Capitale.

Con la partecipazione di professionisti del calibro di Eleonora Tosto, Susy Sergiacomo, Marcello Teodonio, Tonino Tosto, Edoardo Siravo, Francesca Bianco, Riccardo Cochetti, Carlo Emilio Lerici, Pino Nazio e Roberto Tesconi, il progetto si distingue per la proposta di laboratori e masterclass che spaziano dalla recitazione al canto, dalla scrittura scenica alla regia, fino alla critica cinematografica. Ogni appuntamento è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva e formativa, creando un ponte tra passato e presente attraverso linguaggi artistici diversi.

“TEATRO INCLUSIVO” prevede (con partecipazione gratuita e intergenerazionale) due laboratori teatrali della durata di 60 ore e 10 lezioni master/class tenute da autori, attori, registi, sceneggiatori, docenti universitari, scrittori, giornalisti.

– “Tracce di umanità – Rileggere il presente attraverso la tragedia greca”. Durante il laboratorio, curato da Eleonora Tosto, si analizzeranno le tragedie antiche. I partecipanti, giovani e adulti, esploreranno le proprie emozioni e il significato di essere umani nel presente. Usando la scrittura e il teatro come strumenti di indagine ed espressione, lavoreranno sulla tragedia greca come specchio dei conflitti e delle passioni che abitano l’umanità, ieri e oggi.

– “Luigi Magni, storie di Roma in scena”. Il laboratorio teatrale, diretto da Susy Sergiacomo con il contributo di Marcello Teodonio e Tonino Tosto (per giovani e adulti), proporrà, oltre all’acquisizione di conoscenze utili all’andare in scena, la lettura e la rappresentazione di periodi storici che Gigi Magni ha raccontato attraverso le immagini dei suoi film, commedie e libri. Il percorso si concluderà con la lettura scenica di “Secondo Ponzio Pilato”.

Le masterclass offrono approfondimenti unici: Eleonora Tosto guida i partecipanti nella creazione di un coro greco, Roberto Tesconi esplora le modalità interpretative della tragedia classica, mentre Francesca Bianco si sofferma sull’Antigone di Sofocle vista attraverso gli occhi di Ismene. Riccardo Cochetti e Carlo Emilio Lerici arricchiscono il programma con analisi di cinema e regia, approfondendo rispettivamente il linguaggio di Luigi Magni e la Medea di Pasolini.

Il progetto culminerà con quattro performance finali, previste per il 18 e 19 giugno 2025 presso il Teatro Belli di Roma. Qui il pubblico potrà assistere gratuitamente, fino a esaurimento posti, alle rappresentazioni dei laboratori “Tracce di Umanità” e “Luigi Magni, storie di Roma in scena”, regalando un momento di grande impatto culturale.

Inclusione e gratuità

Il progetto “TEATRO INCLUSIVO” si pone come un faro nella scena culturale romana, coniugando tradizione e innovazione per avvicinare giovani e adulti ai grandi temi universali attraverso il teatro e le arti performative. Promuovendo inclusione e crescita personale, i laboratori e le masterclass sono gratuiti e rivolti ai partecipanti del percorso formativo e ai soci dell’Associazione Gruppo Teatro Essere, offrendo un teatro accessibile a tutti. Per partecipare ai laboratori e masterclass gratuiti, scrivere a: teatroportaportese@gmail.com, oppure chiamare il n. 351 3493695.

INFORMAZIONI

Teatro Porta Portese

Via Portuense 102 – Roma

Tel. 351 3493695

teatroportaportese@gmail.com

Come raggiungere il Teatro

– dalla stazione Termini: linea 170, oppure treni verso la stazione Trastevere

– da piazza Venezia tram 8

– altri autobus: 3, 719, 773, 774, 781, 786, H

– metro B fermate Piramide e Marconi

“TEATRO INCLUSIVO”

Informazioni per partecipare alle masterclass e ai laboratori gratuiti:

• Tel. 351 3493695

• teatroportaportese@gmail.com

Ufficio Stampa | Rossana Tosto | redazione@rossanatosto.com | 333 4044306

TEATRO PORTA PORTESE, Via Portuense, 102, ROMA