UN PANETTONE FATTO PER BENE - Tuttoggi.info

A NATALE CONTRO LA GUERRA CON EMERGENCY

DA GIOVEDÌ 5 A SABATO 7 DICEMBRE 2024

A TERNI E AMELIA

IL “PANETTONE FATTO PER BENE”

PER DIRE R1PUD1A LA GUERRA

Da giovedì 5 a domenica 7 dicembre 2024, EMERGENCY sarà presente con i suoi volontari a Terni e Amelia con il “Panettone fatto per Bene” per dire “R1PUD1A” la guerra anche a Natale.

Con l’acquisto del “Panettone fatto per bene” ognuno potrà ribadire con forza il proprio “NO alla guerra”, in un momento in cui la guerra sembra inevitabile, e aderire all’appello della campagna “R1PUD1A” di EMERGENCY che riafferma l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime –spiega EMERGENCY nel suo appello –. Non ci stancheremo di ripeterlo: EMERGENCY ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva.’”

Il “Panettone fatto per Bene” sarà disponibile al costo di 20 euro, che – al netto delle spese – verranno utilizzati per sostenere i progetti di EMERGENCY, in Italia e all’estero. L’associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà, senza discriminazioni. EMERGENCY crede fermamente che il diritto alla cura debba essere garantito a ogni individuo. Dal 1994, anno della sua fondazione, ha operato in oltre 20 Paesi, fornendo assistenza a più di 12 milioni di persone.

Il panettone, preparato secondo la tradizionale ricetta milanese, ha una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta sultanina, scorzoni canditi d’arance e cubetti di cedro Diamante. Oltre alle piazze, sarà possibile acquistare il panettone anche online sul sito emergency.it/panettone e nei negozi Natale di EMERGENCY, che apriranno dal 25 novembre al 24 dicembre in 19 città italiane: Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Teramo, Torino e Venezia.

Sarà possibile acquistare il Panettone Fatto per Bene a Terni dalle 17 alle 20 presso il Lab.biciclario in Via Sant’Antonio 46 e a Amelia la mattina del 7 dicembre presso lo Pianeta Verde in Via Garibaldi 73.

Per maggiori informazioni sulle piazze dove sarà possibile acquistare il panettone, visita il sito emergency.it.

Alla campagna “R1PUD1A” di EMERGENCY possono aderire singoli cittadini, scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali. COME ADERIRE: sul sito di EMERGENCY sono disponibili gli strumenti per agire. L’invito è a diffonderli e a seguire le iniziative di questa campagna. Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia: emergency.it/ripudia

EMERGENCY ONG Onlus

è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure

medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e,

allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Tra il 1994 e il 2024 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente

più di 13 milioni di persone. Una ogni minuto.

Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini,

aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi

dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento.

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno:

https://sostieni.emergency.it/





