Un nuovo murales al Museo Paleontologico "Luigi Boldrini" di Pietrafitta - Tuttoggi.info

Il 3 luglio alle ore 18.30 presso il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta (Piegaro) inaugurerà Il mondo sottosopra, opera della street-artist Alice Pasquini

Il 3 luglio alle ore 18.30 presso il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta (Piegaro) inaugurerà Il mondo sottosopra, opera della street-artist Alice Pasquini, il cui tratto oggi è riconoscibile sui muri di tante città, da Sydney a Singapore, da Marrakech a Napoli. Il suo mondo è abitato da bambini e giovani immersi in colori vivaci, che tingono la loro pelle, i capelli e gli abiti, in una simbiosi tra sfondo e figura che trasforma il suo lavoro in una sorta di Impressionismo contemporaneo.

Il Mondo sottosopra è la narrazione per immagini della proporzione che si inverte: due bambini giocano con esemplari di Mammuthus Meridionalis, gli stessi di cui sono conservate le ossa all’interno dello spazio espositivo. La storia incredibile che ha portato al loro rinvenimento e alla loro conservazione in un museo diventa l’espediente per permettere all’artista di trasformare l’immensamente grande in qualcosa di piccolo da tenere tra le mani dei ragazzini, capaci di inventare mondi e storie che assumono una perfetta coerenza, se protetti all’interno del loro immaginario.

La Sottile Linea d’Umbria è il nuovo progetto della Direzione Generale Musei del MIC, Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria e della Regione Umbria, con il contribuito della Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Umbre e la collaborazione di Radio Subasio.

Sul sito gallerianazionaledellumbria.it saranno disponibili tutte le informazioni per visitare i luoghi della cultura coinvolti, acquistare il biglietto unico e scoprire i percorsi che collegano i musei, inclusi i cammini proposti dalla Regione Umbria.

La manifestazione si arricchisce, inoltre, di un biglietto unico di 15 euro, con il quale fino al 6 ottobre, per la prima volta, sarà possibile visitare i quattordici musei nazionali dell’Umbria.