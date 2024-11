"Un nuovo approccio per la viabilità di Perugia" - Tuttoggi.info

Vogliamo esprimere vicinanza all’Assessore Pierluigi Vossi per gli attacchi recentemente subiti. Ringraziamo i consiglieri di maggioranza e l’assessore alla mobilità del Comune di Perugia per l’impegno dimostrato nell’ascoltare e valutare anche le osservazioni e le petizioni della cittadinanza, di cui questo comitato si è fatto portavoce, su alcune opere che oltre a danneggiare il territorio non sarebbero risolutive.

La recente bocciatura in commissione ambiente ed infrastrutture rappresenta un passo importante verso un approccio diverso e più efficace per affrontare i problemi di viabilità che interessano il nostro territorio. Apprezziamo la scelta di dire alcuni “NO”, privilegiando al contempo alternative utili, fattibili, efficaci e rispettose dell’ambiente.

In particolare, condividiamo la visione dell’Assessore Vossi sul potenziamento delle stazioni di Perugia e Arezzo per migliorare l’accesso all’alta velocità ferroviaria, così come la necessità di una rigorosa analisi dei flussi di traffico per garantire interventi efficaci sulla viabilità e mobilità intorno ed in ingresso al capoluogo perugino. L’interlocuzione con i cittadini e i comitati, che l’Assessore ha voluto mantenere come pilastro del processo decisionale, è un segnale di grande serietà e sensibilità.

Sappiamo che le sfide rimangono molte, ma siamo fiduciosi che con un dialogo costruttivo e una visione orientata al bene comune, si possano trovare soluzioni che migliorino realmente la qualità della vita e la mobilità perugina e della nostra regione.

Il recente risultato elettorale pone in evidenza la scarsa attenzione nei confronti delle reali esigenze dei cittadini di Ponte San Giovanni da parte di chi ha usato il “Nodo di Perugia” come principale argomento in campagna elettorale e auspichiamo che l’amministrazione appena insediata possa continuare a perseguire gli impegni assunti nel rispetto della popolazione.

Perugia, 24 novembre 2024 Coordinamento di Comitati cittadini, Associazioni e Imprese

“Sciogliamo il Nodo di Perugia”