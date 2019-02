Un musicista di Città della Pieve al Festival di Sanremo 2019

C’è anche un giovane musicista di Città della Pieve alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Giacomo Rossetti, bassista dei Negrita, già salito sul palco in questi primi giorni di Festival. A lui vanno i più calorosi applausi dell’Amministrazione comunale pievese e della città per una straordinaria carriera che porta anche Città della Pieve per la prima volta alla ribalta dell’Ariston.

