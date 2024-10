Un Leica per le armi fini - Tuttoggi.info

Si chiama Fortis Glossy e il nome richiama proprio la particolare finitura lucida che lo caratterizza, pensata per valorizzare le carabine da caccia più prestigiose. Si tratta di un nuovo cannocchiale prodotto dalla tedesca Leica sport optics (distribuita da Forest Italia), che abbina le prestazioni ottiche di sempre con un aspetto estremamente elegante. Tecnicamente si tratta del classico Fortis, con fattore di zoom 6x, luminosità e contrasti eccellenti, grande campo visivo e pupilla d’uscita superiore a quella di qualsiasi altro strumento sul mercato, ma l’estetica è decisamente differente. La scocca del cannocchiale, infatti, è stata sottoposta a un trattamento di lucidatura manuale, che garantisce anche elevata protezione nei confronti degli agenti atmosferici e assoluta durevolezza nel tempo.

Le versioni disponibili sono tre: 1-6x24i, pensato in particolar modo per gli express e le carabine da safari, 1,8-12x42i, ideale per la caccia di montagna, oppure 2-12x50i, il più luminoso per le cacce crepuscolari. Tutti i cannocchiali sono dotati di reticolo con punto rosso centrale illuminato e sistema di accensione e spegnimento automatico dell’illuminazione. I cannocchiali Leica Fortis Glossy saranno disponibili in armeria già a partire da ottobre, con un prezzo di 2.490 euro per l’1-6x24i, 2.700 per l’1,8-12×42 i e 2.895 euro per il 2-12x50i.

