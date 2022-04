Un fiore per la vita, la campagna “Assistenza, Ricerca, Prevenzione, sostienile con un fiore”, di AUCC - Tuttoggi

“Stiamo cercando di uscire da due anni di pandemia – afferma il presidente Aucc, Giuseppe Caforio – che hanno reso molto difficoltoso il lavoro dell’Aucc; tuttavia, il direttivo ha scelto di non arretrare nei servizi ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Abbiamo deciso di continuare a stare al fianco di chi ogni giorno lotta per la vita, di chi con sofferenza affronta la sua battaglia contro il cancro. Grazie ai volontari e al personale dell’associazione, in questi due anni non abbiamo chiuso le nostre porte, ma abbiamo erogato gli stessi servizi del pre-covid. E vogliamo continuare a farlo anche ora. Per questo serve il contributo, la generosità e l’altruismo di tutti. Un’azalea può salvare una vita umana, non solo in termini di assistenza, ma anche di ricerca che l’Aucc sostiene anche con la raccolta fondi e con il 5×1000 che invito a devolvere all’associazione”.

Questi i comitati Aucc che hanno già dato la propria adesione:

Assisi: 30 Aprile – 1 Maggio

Bevagna: 8 Maggio

Cerreto di Spoleto: 29 Aprile – 1 Maggio

Collestrada: 23- 24 Aprile

Deruta: 30 Aprile – 1 Maggio

Fratta Todina: 30 Aprile – 1 Maggio

Giano dell’Umbria: 23- 24 Aprile

Collesecco di Gualdo Cattaneo: 30 Aprile – 1 Maggio

Mugnano: 30 Aprile – 1 Maggio

Paciano: 30 Aprile – 1 Maggio

Piegaro: 30 Aprile – 1 Maggio

Chiesa di Santa Barnaba (Perugia, Via Cortonese): 30 Aprile – 1 Maggio

Valtopina: 30 Aprile – 1 Maggio

Le azalee si possono anche prenotare al numero 3203613701, disponibile anche per le informazioni su altri comitati che aderiranno nei prossimi giorni