Un coupon promozionale per ripartire insieme a FCA - Tuttoggi

La mobilità privata è oggi quanto mai importante per la sicurezza di tutti: FCA mette in atto azioni concrete per agevolare l’acquisto di una nuova vettura del Gruppo. Con una semplice procedura on line si potrà accedere a bonus – sino a 10.000 euro di vantaggi – per un nuovo veicolo dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. In questo momento così delicato FCA vuole essere l’interlocutore di riferimento della clientela professionale con Bonus Lavoro, un vantaggio economico concreto da applicare al listino dei modelli di tutta la gamma: i dettagli sul portale bonuslavoro.it. L’apertura delle concessionarie è garantita, con un protocollo di sicurezza e salute dei clienti e dei dipendenti, ed è sempre disponibile “Car@home”, per avere a casa propria i servizi dei dealer.

