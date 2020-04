Un concorso letterario a Città della Pieve per i 50 anni della Regione Umbria - Tuttoggi

Un premio letterario per celebrare i 50 anni della Regione Umbria. Ad istituirlo sono l’“Accademia Pietro Vannucci” di Città della Pieve, “Polis Sviluppo e Azione” e “Istituto Galante Oliva”, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve.

In occasione di questa importante ricorrenza, che cade proprio nell’anno in corso, il “Premio Galante Oliva edizione 2020” prevede una sezione speciale dedicata appunto all’Umbria e al 50° della sua più alta istituzione.

Il “Premio Galante Oliva” è legato alla cultura italiana e viene istituito ogni anno con “l’intento di rimettere al centro i valori, gli ideali, ricostruire la memoria collettiva. E’ possibile farlo grazie all’enorme patrimonio testimoniale, archivistico ma anche passando attraverso il presente. Lo scopo è far raccontare ai partecipanti le proprie storie, memorie, emozioni e ricostruzioni storiche”. In più quest’anno, con la sezione speciale Umbria, si punta a promuovere la memoria storica e futura della nostra Regione. Il tema scelto per questa specifica sezione è “Regione Umbria dalle origini al futuro”.

Il premio è aperto ad autrici e autori che possono partecipare presentando racconti editi e inediti, e prodotti multimediali (foto, docufilm, cortometraggi). Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana e avere una lunghezza massima di due cartelle. Per la categoria multimediale saranno ammesse tre stampe digitali a colori o in bianche e nero.

La scadenza del concorso, inizialmente fissata per il prossimo 30 aprile, è stata posticipata a causa dell’emergenza Covid-19 e sarà definita dagli organizzatori sulla base delle nuove disposizioni.

Le opere partecipanti saranno giudicate da una Commissione Esaminatrice, nominata dal promotore, presieduta dal Presidente dell’I.G.O. Alfonso Oliva e composta da docenti, giornalisti e rappresentanti delle associazioni promotrici. La commissione valuterà gli elaborati in base a originalità e afferenza ai temi proposti e selezionerà i testi ammessi a pubblicazione e tra questi determinerà una terna di finalisti.

Per informazioni e aggiornamenti si può consultare il sito dell’associazione: www.istitutogalanteoliva.it/premio-galante-oliva-2/.