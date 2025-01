“Un caso per Maraschino” Paolo Zagari presenta a Perugia il suo nuovo romanzo. Conversazione con Maurizio Benvenuti, artista e pittore. - Tuttoggi.info

Paolo Zagari, scrittore, critico cinematografico, regista e produttore, già vincitore del Premio Ilaria Alpi, presenta a Perugia il suo nuovo romanzo giallo “Un caso per Maraschino” (pagg. 208 €16,90, Fratelli Frilli Editori, coll. SuperNoir Bross). L’appuntamento è sabato 25 gennaio, alle ore 17.00, all’Auditorium Marianum Frescobaldi (Corso Cavour, 184). Per l’occasione l’autore dialogherà con Maurizio Benvenuti, artista e pittore.

Pietro Maraschino è un cronista di nera sui generis, ramingo e antiretorico per eccellenza. Non sopporta i luoghi comuni, le idee prefabbricate, il politicamente corretto, si annoia durante le riunioni di redazione. Non ha schemi, non crede nel potere e nei suoi derivati. Gli basta una gatta, bere un bicchiere di vino, amare quando è possibile Veronica, una giovane psicologa sposata con un altro, e lavorare bene. E lavorare bene nel suo campo significa stare per strada, accumulare, dati, sensazioni, umori, vite, metterli insieme per ricomporre il puzzle della verità. Esperto e disincantato quanto basta per immergersi con leggerezza nella violenza quotidiana che racconta per il quotidiano “La Civetta”, della sua professione Maraschino dice: “Il giornalista deve essere per metà puro come un giglio nei campi e per metà figlio di puttana”.

Sullo sfondo una Roma imperturbabile e fedele ai suoi eterni cliché, descritta sin nei minimi particolari seguendo una trama che si snoda tra strade, piazze, marciapiedi e locali. Passando dai quartieri “bene” di Roma nord agli esperimenti multietnici dell’Esquilino, per arrivare fino all’estrema periferia della Borghesiana.

La trama

A Roma, nel cuore di Trastevere, un uomo viene ritrovato morto su una panchina. Ucciso da un colpo di pistola al cuore. È il proprietario di un noto locale notturno della Capitale. Sessantenne, un passato poco limpido e una giovane moglie, Elena, dalla quale ha appena avuto un figlio. La morte violenta dell’imprenditore sembrerebbe la solita storia di malavita romana, e mentre si cercano movente e colpevole gli omicidi si moltiplicano. Regolamento di conti, omicidio passionale, maniaco sessuale, serial killer, ogni nuova ipotesi smentisce la precedente. Maraschino, incalzato dal suo caporedattore Caporali e aiutato da Elettra – acuta stagista – nello svolgere la sua personalissima indagine ha un’unica certezza: il dubbio.

Maraschino non è un fanatico del lavoro. Ha bisogno dei suoi ritmi, dei suoi spazi, di fughe mentali e prolassi sentimentali. Cresciuto nel giornalismo di carta e inchiostro, si è adattato suo malgrado alle novità di un mestiere sempre più virtuale, fatto di dirette web e collegamenti volanti. Grazie al suo incedere anarchico e indolente, ai suoi articoli pieni di domande senza risposte, il giornalista farà emergere una realtà talmente complessa che diventerà difficile da governare. La storia si dipana tra thriller e commedia, in una Roma “out of order”, controcanto attivo di una vicenda umana, dove le pulsioni ancestrali si dissolvono nella tenerezza e dove l’appartenenza si trasforma in ferocia.

Paolo Zagari è scrittore, critico cinematografico, regista e produttore di documentari come Bosnia le radici spezzate, Los Tanos e Il deserto degli affetti (terzo classificato al premio internazionale Luchetti nel 2010). È autore e regista di trasmissioni Rai tra cui Chi l’ha visto, Crash, Sereno variabile, Rai Storia, Una giornata particolare e Il mondo di Quark. Nel 1994 ha vinto il premio letterario Diego Fabbri con un saggio in forma di intervista immaginaria: Io, Woody e Allen (edizioni Dedalo). Nel 2007 ha vinto il premio Ilaria Alpi col reportage Il mercato delle braccia. Nel 2010 ha vinto il Premio popolare “Repubblica.it” con l’inchiesta Terra di nessuno. Scrive e pubblica per Fazi editore Smog (2009) e Il tradimento preventivo (2012). Nel 2019 ha pubblicato con MdS Soli, bastardi e sentimentali, seguito nel 2021 da Fuori dall’algoritmo e da Romanzetto marino nel 2024.

