Umbriafiere, attesa per il Bike and Run Show - Tuttoggi.info

Dal 1° al 3 dicembre il salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa

Conto alla rovescia per l’esordio della fiera di settore più attesa dell’anno: l’Umbria Bike and Run Show, Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa, sta per arrivare all’Umbriafiere di Bastia Umbra dall’ 1 al 3 dicembre 2023.

“Su sollecitazione delle istituzioni abbiamo deciso di fare questo evento al suo ‘numero zero’: siamo convinti – dichiara il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni – possa diventare un grande appuntamento. In questa edizione di partenza ci siamo impegnati molto e ho avuto modo di percepire grande interessamento. Confidiamo nella buona riuscita degli eventi sportivi e crediamo di essere sulla giusta strada; registriamo il sostegno da parte della presidente regionale Tesei e dagli assessorati al Turismo e alla Sanità e di questo siamo molto soddisfatti”

La promozione valida fino al 26 novembre

Un evento firmato Epta Confcommercio Umbria in collaborazione con Umbriacrossing, che unisce la passione per la bicicletta, a quella per running, fitness e trekking.

Già disponibili i biglietti di ingresso (https://ticketitalia.com/fiere/bike-run-2023) con una speciale promozione: potranno essere acquistati online fino al 26 novembre con il prezzo speciale di 7 euro anziché 12. L’ingresso sarà gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

In fiera ogni giorno dalle 9 alle 19 saranno presentate innovazioni e nuove tendenze, con i migliori espositori di settore provenienti da tutta Italia. Runners e amanti della bici potranno provare e acquistare direttamente in fiera il meglio dei prodotti sul mercato in un contesto dinamico e coinvolgente.

Saranno proposte diverse aree espositive con prodotti di assoluta qualità: bike; e-bike; running; trekking; abbigliamento; scarpe; accessori; salute e alimentazione ma anche cicloturismo.

Non mancherà l’area test, dove le aziende espositrici (sia del mondo del ciclismo che della corsa) faranno provare i prodotti esposti

Tutto per bikers e runners

Tante le attività in programma: per i bikers domenica 3 dicembre alle ore 9:30 la Subasio gravel alla conquista del Monte Subasio.

Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre Bike experiences in fiera con tre percorsi e prove per strada, mtb, gravel e e-bike.

Dalla bike al running: sabato 2 dicembre alle 15 la gara ‘Correndo verso l’Invernalissima’ con vista sulla città di Assisi.

Nell’area Fitness lezioni quotidiane di spinning e pilates e Fitness Duathlon: competizione di 2 km sul tapis roulant e 5 sulla stationary bike.

Infine per il trekking proposti tre giorni di escursioni, con soste “di gusto” in collaborazione con il CAI.

Spazio ai più piccoli nel kids village

Nel Kids Village spazio ai bambini con gimkana, bmx, mini percorso di running a ostacoli e una pista di atletica per le prove veloci. Non solo sport: ogni sera Happy hour con dj set, aperitivi, musica e tanto, tanto divertimento.

Trenitalia è Official Green Carrier di Bike & Run Show: usando il treno per raggiungere Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023 sarà possibile acquistare il biglietto a prezzo ridotto.