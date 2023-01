Umbria terra di anziani e con poche nascite: 47mila pensioni più degli occupati

L'analisi della Cgia di Mestre: a fronte di 354mila lavoratori sono pagate 401mila pensioni | La situazione nelle due province

Quasi cinquantamila pensionati in più, in Umbria, rispetto agli occupati nella regione. E’ quanto emerge dall’analisi del Centro studi della Cgia di Mestre, che mostra come il Cuore Verde d’Italia non si sottragga ad una dinamica ce riguarda tutto il Centro-Sud, ad eccezione di Toscana e Lazio.

L’Umbria, complice anche l’età media della popolazione e la denatalità, vede uno squilibrio più consistente rispetto a quello che si registra nelle Marche e in Sardegna. in Umbria, a fronte di 401mila pensioni erogate, risultano 354 occupati. Con una differenza di 47mila unità.