"Umbria a rischio desertificazione bancaria", Uilca dice basta a continua chiusura di filiali - Tuttoggi

Ancora una volta è stato ribadito il pressante invito agli istituti di credito a non proseguire sulla strada della “desertificazione bancaria”, con l’appello alle forze politiche, economiche ed istituzionali regionali a sostenere le istanze di parte sindacale e a non deflettere dall’impegno concreto in questa direzione. Uilca Umbria, infatti, crede sia necessario proseguire con iniziative nei territori e sostenere gli appelli lanciati da diverse amministrazioni locali umbre che, negli scorsi mesi, hanno richiesto agli istituti di credito presenti in Umbria l’abbandono della politica delle chiusure degli sportelli.

“Le filiali rappresentano un importante presidio di sostegno per territori, imprese e famiglie – ha detto il Segretario generale Uilca Fulvio Furlan– In assenza di soggetti legali e regolati che si occupano di erogare credito e gestire le risorse economiche, il rischio è lasciare spazio a illegalità e criminalità. Anche per questo è fondamentale che le banche possano recuperare il proprio ruolo sociale e in questo ambito si contestualizza la nostra campagna ‘Chiusura filiali? No, grazie’, per la quale abbiamo il supporto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e con la quale, dal prossimo anno, gireremo per i Comuni italiani coinvolgendo persone e istituzioni”.