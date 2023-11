Umbria terra di innovazione, l’associazione Cifre chiama gli startupper

Startupper dimostreranno come l'Umbria sia anche una terra di innovazione

“Umbria terra di innovazione: start up e imprenditoria giovanile“, questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione CIFRE che si terrà mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 18, presso la sede di Sviluppumbria a Foligno.

Gli ospiti

A confrontarsi saranno Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, e Daniele Tonti, Presidente Giovani Confindustria Umbria. Spazio poi ad alcune start up del territorio umbro, che presenteranno la loro esperienza: UBT (Umbria Bioengineering Technologies, settore biomedico), Solerzia (green energy e smart city), Red Lynx (intelligenza artificiale e robotica).

“Umbria terra di nuovi modelli di impresa”

“Oltre la fama di regione verde e turistica – afferma Emanuele Sfregola, Presidente di CIFRE – c’è un’altra Umbria, meno conosciuta ma essenziale per lo sviluppo del territorio, una regione dove crescono nuovi modelli d’impresa e innovazione tecnologica di alto livello, promossi da giovani imprenditori e ricercatori. Ci confronteremo perciò con i nostri ospiti sull’ecosistema delle start up in Umbria, cercando di capire come si sia evoluto negli ultimi anni e quali siano le sue prospettive future e potenzialità di sviluppo. Sarà molto interessante poi contribuire a far conoscere meglio al pubblico alcune tra le esperienze di start up più innovative e di successo non solo in Umbria, ma anche al di fuori del panorama regionale“.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni sociali, politiche, culturali ed economiche del territorio.