Umbria Film Festival, sabato mattina convegno su "Africa contesa" - Tuttoggi.info

A Montone il protagonista non è solo cinema, che ha attirato un grande interesse del pubblico che ha animato nei primi due giorni il centro storico fino a tarda ora. Un altro evento speciale della ventottesima edizione dell’Umbria Film Festival, in corso fino al 14 luglio 2024 e la prima con la direzione artistica di Alessandro De Simone, è il convegno dal titolo Africa contesa. La risposta del continente all’assalto delle superpotenze, in programma sabato 13 luglio alle ore 10,30 presso la chiesa di San Francesco.

L’iniziativa, coordinata da Giovanni Parapini, direttore della sede regionale Rai per l’Umbria, sarà aperta dai saluti istituzionali di Mirco Rinaldi, sindaco di Montone, e Marisa Berna, presidente onorario Associazione Umbria Film Festival Aps. Seguirà l’intervento di Enzo Nucci che dialoga sui temi al centro del suo ultimo libro, intitolato Africa contesa. La risposta del continente all’assalto delle superpotenze, con la giornalista Lucia Goracci, corrispondente Esteri Rai, Marco Tarquinio, parlamentare europeo, già direttore di Avvenire (in collegamento), Fabiola Bedini, esperta di cooperazione internazionale allo sviluppo, Piero Sunzini, direttore della Ong Tamat-Perugia (in collegamento da Bamako-Mali), e Carla Barbarella, già parlamentare europea e coordinatrice di Alisei.

Tema centrale del convegno è il ruolo dell’Africa oggi, continente che, con i nuovi equilibri e sviluppi geopolitici mondiali, risultata essere il tassello centrale di un puzzle ancora in via di definizione. In questo coacervo di interessi – materie prime, controllo geopolitico del territorio, basi militari, commercio – l’Africa prova a ritagliarsi un ruolo inedito, anche attraverso la nascita di un nuovo movimento di Paesi non allineati, ma su tutto pesa l’incognita jihadista. Ad oggi è un continente visto come un alleato prezioso che fa gola a troppi ma la decolonizzazione di facciata ha reso i leader più consapevoli delle potenzialità di popoli e risorse.

Il convegno sarà solo l’apertura di una giornata densa di appuntamenti che avrà il suo fulcro con l’incontro con il regista francese Olivier Assayas (Personal Shopper, Irma Vep), per cui è prevista la cerimonia per la consegna delle Chiavi della Città e con, a seguire, la proiezione del suo ultimo film, l’intimo e autobiografico Hors du Temps (2024), molto applaudito alla Berlinale, un ritratto leggero dei tempi della pandemia (ore 21, piazza San Francesco).

Presidente di Umbria Film Festival è Terry Gilliam, dal 2010 cittadino onorario di Montone.

L’Umbria Film Festival è promosso e organizzato con il sostegno del Comune di Montone, Regione Umbria Assessorato Turismo e Cultura, Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Gal Alta Umbria, MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo. Media Partner Ciak e Rai Umbria.