Umbria Film Commission incontra il regista Pupi Avati, a Città della Pieve per una masterclass - Tuttoggi

Il direttore Alberto Pasquale e Daniele Corvi, membro del Cda, hanno portato i loro saluti al maestro che tiene lezioni di recitazione

Pupi Avati è in Umbria per una Masterclass di Recitazione Cinematografica, organizzata dall’Associazione Theatron e patrocinata da Umbria Film Commission (Ufc).

La due giorni (in programma sabato 21 e domenica 22 gennaio), che ha registrato il tutto esaurito, è in corso al teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve e sabato mattina il maestro ha ricevuto la visita di una delegazione di Ufc – rappresentata dal direttore Alberto Pasquale e da Daniele Corvi, componente del Cda – che ha dichiarato: “La Film Commission punterà sempre di più sulla formazione sostenendo incontri dislocati in più parti dell’Umbria. È importante che le future maestranze siano sempre più a contatto con i grandi professionisti del Cinema come il maestro Pupi Avati”.