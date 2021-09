Umbragroup “Welfare champion” per il terzo anno consecutivo

Il risultato ottenuto su 5.900 aziende prese in esame in tutta Italia

Per il terzo anno consecutivo UMBRAGROUP ottiene il rating di Welfare Champion a livello nazionale, nell’ambito della ricerca Welfare Index PMI.

UMBRAGROUP consolida la sua posizione di impresa “con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da ampiezza e distintività di queste iniziative, orientamento all’innovazione sociale, un consistente impegno

economico-organizzativo e sistematico coinvolgimento di tutta la Comunità Professionale“.

La premiazione

La cerimonia di premiazione delle aziende Welfare Champion si è tenuta il 9 settembre 2021 a Roma, Teatro Eliseo, alla presenza dell’On. Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, e dell’On. Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Le persone sono al centro della vita lavorativa e sono la forza pulsante della nostra attività – afferma Antonio Baldaccini, CEO UMBRAGROUP – il nostro Team è la nostra forza e le nostre politiche di Welfare si ispirano proprio a questo, cercando di creare un giusto equilibrio tra vita lavorativa e sfera personale. Nascono dalla declinazione dei valori aziendali e si traducono in strumenti concreti e servizi rivolti non solo al dipendente, ma anche alla sua famiglia. In UMBRAGROUP il Welfare è inteso come uno strumento per creare valore per i dipendenti, le famiglie e la comunità allargata“.

Le categorie valutate

Durante l’evento è stato presentato anche il Rapporto Welfare Index PMI 2021, una ricerca scientifica ampia e approfondita, nata per monitorare le iniziative di Welfare nelle imprese – di tutti i settori produttivi e di

tutte le classi dimensionali – suddividendole in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno

all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

Il risultato di Umbragroup

Il Comitato Guida di Welfare Index PMI, composto da figure indipendenti, professionisti del settore, rappresentanti di Generali Italia, delle Confederazioni e da membri delle istituzioni universitarie/scientifiche,

segue l’evoluzione del welfare aziendale a livello nazionale e definisce le aree oggetto dell’indagine. Attraverso questionari e interviste vengono raccolti i dati sulle politiche di welfare delle aziende partecipanti,

e viene assegnato un punteggio sulla base di oltre cento variabili.

Delle 5903 aziende che hanno preso parte alla ricerca 2021, 105 hanno ottenuto il rating di Welfare Champion, di queste solo 35 appartengono al settore industria come UMBRAGROUP.