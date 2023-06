UmbraGroup premia i dipendenti più eco negli spostamenti

Progetto - competizione insieme all'app Wecity

Umbragroup, azienda folignate dell’aerospazio, lancia l’iniziativa “Chi CON2SUMA MENO?”, dedicata ai propri collaboratori e realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity.

L’obiettivo di questo progetto è quello di ridurre le emissioni di CO2 attraverso la promozione di modalità di trasporto alternative al mezzo privato motorizzato. Fino al 31 dicembre 2023 i lavoratori della UMBRAGROUP S.p.A che avranno percorso più km al mese con mezzi sostenibili nel tragitto casa-lavoro riceveranno a titolo di premialità un mix di buoni spesa Decathlon e prodotti biologici locali, per un finanziamento totale di €7.500.

L’impegno ecosostenibile

“L’azienda è da sempre impegnata a garantire la tutela del territorio circostante tramite un uso

consapevole dell’energia, la riduzione di CO2 e rifiuti prodotti e la riduzione dei consumi di

acqua – ha commentato Sara Ortolani, CEO HSE di UMBRAGROUP – Con questo progetto e

il supporto di Wecity intendiamo promuovere modalità di trasporto orientate alla salvaguardia

dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere psicofisico dei

nostri collaboratori. Per questo motivo verranno premiati gli spostamenti a piedi, in bicicletta,

in trasporto pubblico o con sistemi combinati, e favorito lo smart working.”

La prima fase del progetto

Una volta scaricata la app wecity, infatti, lavoratori e collaboratori potranno certificare i propri

spostamenti compiuti a piedi, in bici, in monopattino o col mezzo pubblico, indipendentemente

dal tragitto scelto e anche in situazioni di intermodalità (es. treno più bici più piedi), con

l’esclusione di qualunque altra informazione sullo stesso. La prima fase del progetto, della durata di 2 settimane, dal 12 giugno al 23 giugno 2023, sarà dedicata al monitoraggio degli spostamenti verso il posto di lavoro compiuti da dipendenti e collaboratori su qualunque mezzo, dall’auto privata alla bici fino al percorso a piedi o con il trasporto pubblico.

“L’analisi di questi dati permetterà di individuare una baseline emissiva, definita come la

quantità media di CO2 emessa per km percorso dalla popolazione aziendale, che

rappresenterà la media di riferimento – ha precisato Paolo Ferri, CEO e fondatore di Wecity –

Attraverso i dati raccolti da Wecity, la popolazione aziendale verrà quindi suddivisa in 3 gruppi

omogenei a cui verranno assegnati ogni due mesi sfide e obiettivi da raggiungere al fine di

diminuire le emissioni di CO2, e questo rappresenterà la seconda fase: la gara”.

La gara

A partire dal 26 giugno fino al 31 dicembre 2023, avrà infatti luogo la gara, per la quale

verranno conteggiati solo gli spostamenti a piedi, in bici e monopattino, trasporto pubblico e

Car Pooling. Gli utenti saranno divisi in 3 gruppi in base alla distanza dal luogo di lavoro. Per ogni spostamento, l’app wecity calcolerà la CO2 risparmiata (1 kg ogni 7 km percorsi) e creerà

una classifica tra i dipendenti in base a tale valore. Non sarà necessario seguire il percorso

più breve e sarà inoltre possibile effettuare soste intermedie lungo il tragitto, purché la durata

complessiva del singolo spostamento casa-lavoro non superi le 3 ore. I collaboratori potranno

gareggiare all’interno della app stessa tra membri di gruppi omogenei, rendendo così la

competizione stimolante e divertente. Ogni 2 mesi verranno premiati i vincitori e la classifica sarà azzerata, per ripartire da capo la settimana successiva. Le risorse per la premialità, pari a 7.500€, verranno allocate nel seguente modo:,3.500€ per il periodo giugno-luglio-agosto, 2.500€ per il periodo settembre- ottobre, 1.500€ per il periodo novembre-dicembre. Per ogni periodo, il budget sarà ulteriormente suddiviso tra i vari gruppi (distanza dal luogo di lavoro) in base al numero di

partecipanti ad ogni gruppo.

“Per UMBRAGROUP assumono grande importanza la tutela dell’ambiente e la tutela della

persona: la nostra filosofia prevede infatti l’assoluta centralità di politiche in grado di guidare

governance, dipendenti e collaboratori verso uno stile di vita sano e sostenibile”, ha concluso

l’Ing. Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP.