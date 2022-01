Umbragroup, Baldaccini lascia: il nuovo AD è Notarangelo

La scelta, dopo otto anni, è dovuta a "nuove sfide e attività professionali"

Antonio Baldaccini, Amministratore Delegato di Umbragroup ha comunicato la propria decisione di rinunciare alle deleghe e alla carica nel Consiglio di Amministrazione con effetto dal 31 dicembre 2021per perseguire nuovi progetti e attività.

Il ringraziamento a Baldaccini

II Consiglio di Amministrazione di UMBRAGROUP, riunitosi qualche giorno fa, sotto la presidenza del dott. Antonello Marcucci, nel prendere atto di tale decisione ha espresso ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti, non solo a livello aziendale ma anche per tutto ii territorio, oltre che per la diffusione del brand “UMBRAGROUP” a livello internazionale.

“Dopo otto anni intensi e meravigliosi come Amministratore Delegato di UMBRAGROUP – dichiara Antonio Baldaccini – “ho deciso di awiare una nuova esperienza professionale“.

Il saluto del presidente

Antonello Marcucci, presidente della Società, ha dichiarato “Ho preso atto con grande rammarico della decisione presa da Antonio Baldaccini di lasciare UMBRAGROUP, dopo anni di lavoro insieme, comprendendone la motivazione di natura personale che lo ha spinto a fare una nuova scelta di vita. Antonio in questi anni ha contribuito a guidare la Società assicurando una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business ed ii raggiungimento degli obiettivi. Voglio pertanto ringraziarlo ed augurargli al tempo stesso ii miglior successo nelle nuove attività che deciderà di intraprendere.”

Il nuovo assetto

II nuovo assetto di Governance prevede, a far data 11 Gennaio 2022, l’inserimento in Società in qualità di Amministratore Delegato dell’lng. Matteo Notarangelo che riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Matteo Notarangelo

Il curriculum di Notarangelo

Matteo Notarangelo, ha coperto in precedenza diversi ruoli senior in ambito Operations e Sales all’interno di UMBRAGROUP, e “Manager di assoluto valore, con grande rispetto internazionale e profonda conoscenz adei mercati, in special modo di quello dell’Aerospace. Matteo Notarangelo contribuira a perseguire i valori di una forte visione strategica ed una leadership solida, indispensabili per guidare lo sviluppo della Società nei prossimi anni; l’intento comune sarà quello di progredire nell’incessante lavoro di rafforzamento della crescita organica, dell’evoluzione per linee esterne, individuando le nuove opportunità nei mercati e segmenti in espansione ed in aree sinergiche a quelle attualmente presidiate da UMBRAGROUP“.