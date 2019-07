Umbertide, va in scena l’Italian Party con tre palchi e 19 gruppi

share

Torna anche quest’anno, a Umbertide, l’Italian Party, festival di ‘To Lose La Track’, etichetta indipendente italiana di base in città, giunto quest’anno alla 19^edizione.

L’evento prevede tre palchi – piazza San Francesco, chiostro ed ex chiesa di Santa Croce – sui quali sabato 20 luglio, a partire dalle 17, si esibiranno ben 19 gruppi italiani e stranieri. Una giornata all’insegna della musica indipendente per un festival in costante evoluzione, grazie soprattutto al supporto di partecipanti da ogni parte dell’Italia e dall’estero.

“Dopo tanti anni ci sentiamo di affermare che il calore e l’affetto di tutte le persone che partecipano rendono questo festival unico nel suo genere e ogni anno sempre più bello”, ha detto Luca Benni, fondatore della storica etichetta umbertidese e organizzatore della manifestazione.

Tra le tante formazioni che compongono la line-up, molti nomi presenti tra le produzioni di To Lose La Track, alcuni dei quali in tour per promuovere recenti uscite discografiche. Sul palco anche cantanti di fama internazionale, come lo statunitense Scott Richter dei Metroschifter e i britannici Holding Patterns (ex Crash of Rhinos). Il festival, organizzato con il patrocinio del Comune, fa parte del calendario estivo di eventi di Rockin’ Umbria, che dal 1984 promuove le nuove tendenze della cultura giovanile attraverso iniziative musicali nei tanti luoghi di interesse storico, artistico e paesaggistico di cui l’Umbria è ricca.

