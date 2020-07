Umbertide, scontro Pd-Lega su nuovo Asilo Nido - Tuttoggi

Scontro sull’asilo nido tra Pd e Lega. Tutto è nato dall’ultimo Consiglio comunale di Umbertide, dove i dem hanno presentato una mozione in cui si proponeva, appunto, la costruzione di un nuovo asilo nido comunale, prevedendo un costo complessivo di 1 milione di euro (150.000 euro a carico del bilancio 2020 e 850.000 a carico del bilancio 2021).

“I pareri tecnici e contabili sono stati favorevoli alla mozione, – hanno sottolineato i consiglieri Matteo Ventanni e Filippo Corbucci – ma Carizia e la Lega hanno votato contro dicendo che vogliono ‘provare’ a richiedere finanziamenti (Carizia fa il sindaco da oltre due anni). Nel mentre il Governo stanzia risorse per abbassare alle famiglie le rette per i nidi. E’ ovvio che il tema dell’educazione e della cura della prima infanzia non rientrano tra le priorità di questa Amministrazione. Continueremo ad incalzarli, sulle politiche per l’infanzia non accettiamo compromessi”

“Nel sentire le dichiarazioni del PD sul nido d’infanzia comunale, non sappiamo più se ridere o piangere – hanno risposto il segretario della Lega Umbertide Vittorio Galmacci e il neo capogruppo Ettore Spatoloni – Nelle loro proposte e atteggiamenti non c’è nulla di costruttivo e lo diciamo con rammarico, perché avremmo preferito interloquire, pur se da posizioni diverse, con chi ha a cuore Umbertide e gli umbertidesi“.

“Quando il vizio di una becera, bugiarda e ottusa propaganda diventa la regola – affermano Galmacci e Spatoloni -. Il Pd con quanto detto sul nido d’infanzia comunale, ci ricorda ancora una volta che è senza vergogna, ma noi questo già lo sapevamo. Non c’è quindi bisogno di aggiungere altro, se non che il nido comunale si ricostruirà perché questa amministrazione lo vuole con tutte le sue forze, consapevole dell’importanza che riveste per Umbertide un investimento del genere. Si chiama senso di responsabilità”.