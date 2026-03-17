Umbertide. Fumetti, parole e musica. Davide Toffolo porta al Cinema Metropolis il suo spettacolo su Remo Remotti - Tuttoggi.info

È un omaggio al leggendario poeta e performer Remo Remotti il nuovo spettacolo che Davide Toffolo, fumettista, cantautore e voce della band-culto Tre Allegri Ragazzi Morti, presenterà sul palco del Cinema Metropolis di Umbertide, domenica 22 marzo, alle 18.

L’ultimo vecchio sulla terra (dal vivo!), nel cartellone di Lanterna Magica Vol. 2, rassegna multidisciplinare promossa dall’associazione umbertidese Effetto Cinema, vedrà Toffolo, vero innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori italiani di graphic novel (Pasolini, Carnera, Il re bianco) portare in scena in un’inedita veste di intrattenitore il libro omonimo nato dall’incontro con le parole di Remo Remotti: un repertorio di poesie – come l’indimenticabile “Roma Addio” – e racconti per ridere a raccontare con sagace ironia la condizione umana.

Quello di domenica sarà uno spettacolo tra fumetti, parole e canzoni all’insegna della libertà e dell’ironia, con la musica dei Tre Allegri Ragazzi Morti e di Mr. Island che si alterneranno ai pezzi dell’artista romano, per decenni voce e corpo di celebri scorribande televisive e cinematografiche (tra le altre interpretazioni, Remotti è stato anche il Freud del film Sogni d’oro di Nanni Moretti)

Il progetto Lanterna Magica Vol. 2, realizzato con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024 – CUP G88C25000160009 COR 24399674, si concluderà giovedì 26 marzo a Perugia, alle 21.15 al cinema PostModernissimo, con il concerto dei Fine Before You Came.

Luogo: Cinema Metropolis, piazza Carlo Marx, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA