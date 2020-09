Ultimo saluto a Fino Fini, Barone “Giovani seguano suo esempio” - Tuttoggi

“Siamo qui per rispetto nei confronti di Fino Fini e per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio, soprattutto nella Nazionale. Il nostro ricordo è legato soprattutto a Giancarlo Antognoni durante il Mondiale del 1982, allorché cercò di rimetterlo a posto per la finale che poi ha saltato. E’ una persona importante per il Museo del calcio, che merita tanto, speriamo che tutti i giovani possano seguire il suo esempio”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone a margine dei funerali, nella chiesa di Sant’Antonino a Bellariva a Firenze, di Fino Fini, ex direttore del Centro tecnico di Coverciano e del Museo del calcio di Coverciano, oltre che medico della Nazionale che nel 1982, agli ordini di Enzo Bearzot, trionfò ai Mondiali in Spagna. Fra i presenti alle esequie di Fino Fini, oltre al presidente del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini e all’attuale direttore del centro tecnico di Coverciano, Maurizio Francini, anche Furio Valcareggi, figlio dello storico ct azzurro, Ferruccio. “Lo ricordo nel legame con mio padre negli anni vissuti a Coverciano – le parole di Furio Valcareggi – Proprio per quanto ha fatto al centro tecnico federale credo che Fini vada omaggiato e salutato con grande rispetto. E’ stato un compagno di vita ed eccellente medico della Nazionale e creatore di un’eccellenza nel mondo del calcio come il Museo di Coverciano dove è collezionata la storia del nostro sport principale. Se ne è andato a 92 anni dopo una bella vita vissuta a pieno, ci lascia tristi perché se ne va una figura importante del calcio”. “Fino Fini è stato un amico ed un grande professionista – ha dichiarato invece l’ex nazionale azzurro Giancarlo De Sisti – Non ti faceva sentire malato, anche quando non stavi bene ti tirava su con qualche battuta. E’ diventato nel tempo una persona di famiglia, fraterna. Un aneddoto legato a lui? Aveva grande ostinatezza ed era determinato sempre a voler avere ragione. Aveva una tempra unica”.

(ITALPRESS).