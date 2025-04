Ultimo, 'Bella davvero' è il nuovo singolo: il video con Juli (e il commento di Olly) - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – ‘Bella Davvero’ è il titolo del nuovo singolo di Ultimo, prodotto da Juli, uscito nella notte tra il 17 e il 18 aprile, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

Il brano, accompagnato dal videoclip, punta un occhio di bue sulla forza dei ricordi e sul desiderio di non perdere ciò che è stato, sorretto dal martellante leit motiv “eri bella eri bella eri bella davvero”.

A poche ore dalla pubblicazione, il brano ha scatenato una vera e propria ondata di affetto, con alcuni fan che hanno persino raggiunto il cantautore romano, nei pressi della sua casa romana, in piena notte per omaggiarlo con una rosa, come documentato da una storia Instagram pubblicata dallo stesso Ultimo alle 3:25. “Il nostro poeta del cuore, che non delude mai”, “Noi siamo qui come vedi a qualsiasi ora”, questi alcuni dei commenti sui social.

Il cantante romano ha dato il buongiorno ai follower con un video in bianco e nero in cui intona il nuovo singolo ‘Bella davvero’ in compagnia di Juli, il produttore del singolo, noto soprattutto per i suoi lavori professionali con Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, che ha commentato il video con tre cuori rossi per mostrare tutto il suo sostegno.

L’uscita del singolo anticipa l’imminente tour ‘Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…’, interamente sold out che partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio. Tempo fa, l’artista aveva svelato ai fan di aver rinunciato alla possibilità di aggiungere una quarta data all’Olimpico nel calendario del tour perché aveva in mente un progetto “folle” e “inimmaginabile”.

Nel 2026, infatti, ci sarà quello che lui ha definito “Il raduno degli ultimi”. L’evento si svolgerà nella periferia di Roma, ma i dettagli sulla location rimangono ancora top secret.