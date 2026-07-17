Ultimo addio a Lorenzo Serangeli, sabato i funerali a Narni Scalo - Tuttoggi.info

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Ultimo addio a Lorenzo Serangeli, sabato i funerali a Narni Scalo

Redazione

Ultimo addio a Lorenzo Serangeli, sabato i funerali a Narni Scalo

Ven, 17/07/2026 - 11:52

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L’ultimo addio a Lorenzo Serangeli, il giovane di 16 anni scomparso tragicamente a causa di un incidente stradale, si terranno domani 18 luglio a Narni Scalo, ore 09.30, nella chiesa di S. Antonio. Il giovane ha perso la vita nella notte dello scorso 12 luglio in seguito a un tragico incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter all’incrocio tra via Narni e via degli Artigiani. Dopo le ispezioni di rito sul corpo della vittima, infatti, l’autorità giudiziaria ha dato il nulla osta per la celebrazione del funerale.

Tragico incidente mortale

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il giovane Lorenzo si è scontrato con una Renault Espace alla guida della quale si trovava un uomo di 68 anni di Marsciano, rimasto illeso nella dinamica dell’incidente. I soccorritori, giunti subito sul posto, si sono resi conto immediatamente delle condizioni critiche del ragazzo e, purtroppo, è risultata inutile la corsa verso l’ospedale “Santa Maria” di Terni, dove Lorenzo è deceduto nonostante ogni tentativo di mantenerlo in vita. Intanto continuano le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni per stabilire se ci siano eventuali responsabilità di rilevanza penale.

Terni e Narni in lutto

La comunità di Narni e Terni hanno sono in lutto per la scomparsa prematura di una giovane vita e nelle ore subito dopo la tragedia si sono strette intorno al dolore della famiglia, sconvolta per la tragica perdita. Biglietti, fiori, striscioni, amici, compagni di scuola, il mondo dello sport (Lorenzo militava in una squadra di calcio come difensore) hanno testimoniato la profonda commozione e il profondo cordoglio che hanno colpito tutti.

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