Ultime piogge su parte dell'Italia, ma una svolta è all’orizzonte: previsioni meteo - Tuttoggi.info

 Ultime piogge su parte dell'Italia, ma una svolta è all'orizzonte: previsioni meteo
Ultime piogge su parte dell'Italia, ma una svolta è all'orizzonte: previsioni meteo

Gio, 02/10/2025 - 10:03

Ultime piogge su parte dell’Italia, ma una svolta è all’orizzonte: previsioni meteo

Gio, 02/10/2025 - 10:03

Ultime piogge con temperature più basse rispetto alle medie del periodo su buona parte dell’Italia, ma una svolta meteo è all’orizzonte nel primo weekend di ottobre secondo le previsioni da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. 

Un miglioramento del tempo, dopo le tante piogge, arriverà già oggi giovedì 2 ottobre, con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Da segnalare però la possibilità degli ultimi rovesci, anche a carattere di temporale, sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia tirrenica. Altrove invece il sole splenderà in maniera convinta. 

Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse per il periodo, specie di notte e al primo mattino, a causa dei venti intensi (Bora e Grecale) con raffiche fino a 40-50 km/h che soffieranno dai quadranti settentrionali in particolare al Centro Sud si legge su ILMeteo.it. 

Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà fino all’avvio del prossimo weekend (sabato 4 ottobre). Tuttavia, proprio tra la notte e le prime ore di domenica 5 ottobre si avvicinerà una perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà delle piogge sulla Liguria (specie settori centrali e di Levante), al Nord Est e su parte dell’alta Toscana. Qualche fiocco di neve potrà cadere sulle Alpi orientali, a quote prossime ai 2000/2200 metri. Questo impulso perturbato attraverserà le regioni centrali nel corso di domenica e infine anche quelle meridionali. Buone notizie invece per la prossima settimana; si prevede l’arrivo di un campo di alta pressione a garanzia di un’atmosfera più stabile. 

Oggi, giovedì 2 ottobre – Al Nord: bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: temporali su Puglia, Calabria, alta Sicilia. Piuttosto ventoso e freddo per il periodo. 

Domani, venerdì 3 ottobre – Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; ancora vento e temperature sotto la media. Al Sud: rovesci in Puglia, ventoso e freddo per il periodo. 

Sabato 4 ottobre – Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque; meno vento. Al Sud: stabile e soleggiato; venti dai quadranti settentrionali. 

TENDENZA: domenica con il transito di una perturbazione atlantica. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

