Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò” - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – L’eventuale commissariamento della Figc “mi preoccupa, la nostra posizione è di sostegno a Malagò. Il commissariamento ci fa paura perché vorrebbe dire andare contro quella che è stata la democrazia all’interno di questa Federazione”. Lo ha detto il presidente Aiac, Renzo Ulivieri, a margine del Consiglio Figc, commentando i possibili strascichi del caso tesseramento che coinvolge il numero 1 della Federcalcio, Giovanni Malagò. Quest’ultimo “è stato eletto attraverso un voto democratico e non va dimenticato. Se se ne fa una questione formale si sbaglia. Il nostro sostegno a Malagò è totale e lo sarà fino alla fine”, conclude Ulivieri.

(ITALPRESS).

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