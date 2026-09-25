Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò” - Tuttoggi.info

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Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò”

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Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò”

Ven, 25/09/2026 - 20:02

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ROMA (ITALPRESS) – L’eventuale commissariamento della Figc “mi preoccupa, la nostra posizione è di sostegno a Malagò. Il commissariamento ci fa paura perché vorrebbe dire andare contro quella che è stata la democrazia all’interno di questa Federazione”. Lo ha detto il presidente Aiac, Renzo Ulivieri, a margine del Consiglio Figc, commentando i possibili strascichi del caso tesseramento che coinvolge il numero 1 della Federcalcio, Giovanni Malagò. Quest’ultimo “è stato eletto attraverso un voto democratico e non va dimenticato. Se se ne fa una questione formale si sbaglia. Il nostro sostegno a Malagò è totale e lo sarà fino alla fine”, conclude Ulivieri.
(ITALPRESS).
mec/ari/gtr

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