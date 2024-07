Ugo La Pietra firma l’attestato artistico di Novamusica 3.0 - Tuttoggi.info

Verrebbe da chiedersi che cosa c’entra un Compasso D’Oro con NovaMusica 3.0?

La risposta è semplice, NovaMusica 3.0, dal 2014, porta avanti il progetto Attestato artistico, la finalità è quella di allargare il più possibile la conoscenza e la diffusione delle arti contemporanee presso i propri allievi oltre alle discipline a loro insegnate. Per tanto, a tutti coloro che frequentano i corsi di Musica, Danza, Aikido e Judo, ogni anno, dopo le esibizioni di fine anno, vengono consegnati degli attestati di frequenza che sono delle vere e proprie opere d’arte in quando firmate da importanti artisti nazionali tra cui Franco Summa, Claudio Borghi, Clara Garesio, Silvio Pasotti, Carlo dell’Amico, Valdi Spagnulo, Sauro Cardinali, Andrea Lensi, Marco Baldicchi.

La firma di quest’anno è particolarmente prestigiosa in quanto vede protagonista uno dei maggiori artisti italiani come Ugo La Pietra, vincitore nel 1979 e nel 2016 del prestigioso premio Compasso d’oro. Designer, artista e architetto italiano, Ugo La Pietra ha una carriera ricca di riconoscimenti internazionali ed è l’unico italiano vivente ad avere una sala permanete al Centre Pompidou di Parigi, ha esposto al Moma di New York e nei maggiori musei nazionali e internazionali partecipando per ben quattro volte alla Biennale di Venezia. Un grande nome per un grande designer che si è affermato dagli anni ’70 e ancora oggi ci offre una prospettiva sul presente fresca e innovativa. Per NovaMusica 3.0 ha volto omaggiare in particolare la danza raffigurando due giovani ballerini intenti a danzare in una arena dove paesaggio e città storica si fondono rendendo unico lo scenario come unici sono i luoghi dell’alta valle del Tevere in Umbria, Marche e Toscana dove NovaMusica 3.0 approda con i propri saggi e i propri corsi, avvicinando i giovani alla musica allo sport e all’arte.





