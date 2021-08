Ufficiale, Messi è un nuovo giocatore del Psg - Tuttoggi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l’ingaggio di Lionel Messi “con un contratto di due anni e un’opzione per un’altra stagione”. Nella tarda serata di martedì e dopo una lunga giornata di indizi social, video e clessidre varie, dunque, il Psg ha annunciato l’arrivo del fuoriclasse argentino, da stamane a Parigi per sottoporsi alle visite mediche e quindi firmare il contratto. Per l’ex Barcellona un’accoglienza molto calorosa già in aeroporto e successivamente anche al Parco dei Principi oltre che nei pressi dell’albergo che ospita la famiglia. La firma del sei volte pallone d’oro “rafforza le ambizioni del Paris Saint-Germain e regala ai tifosi del club una squadra eccezionale che promette di dare vita a incredibili momenti calcistici negli anni a venire”, sottolinea la società parigina che quest’estate si era già regalata, tra gli altri, l’ex Milan Donnarumma, l’ex Inter Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos. “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi – le parole di Leo Messi dopo la firma -. Le ambizioni del club sono in perfetta sintonia con le mie. So quanto talento ci sia in questa squadra e in questo staff e sono deciso a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il club e per i tifosi. Non vedo l’ora di scendere in campo al Parco dei Principi”.

“Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di venire al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, con la sua famiglia”, ha dichiarato Nasser Al-Khelaìfi, presidente del Psg. “Non ha mai nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e di vincere trofei. L’ambizione del club è ovviamente la stessa. L’aggiunta di Leo nel nostro team di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo del nostro piano di rafforzamento. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l’ora di vedere il Psg scrivere la storia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo”. Messi indosserà la maglia numero 30, domani alle 11 la conferenza stampa di presentazione.

