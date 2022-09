Ufficiale coinvolto in un incidente ringrazia il 118 di Narni e Amelia: la nota di encomio - Tuttoggi

“Il 6 agosto scorso – scrive l’ufficiale – sono rimasto coinvolto in un incidente motociclistico che ha richiesto l’intervento di una autoambulanza del servizio di emergenza territoriale 118 della Usl Umbria 2. Vorrei ringraziare l’equipaggio, composto dall’infermiera Marzia Achilli e dall’autista Fausto Emiliani, intervenuto con estrema competenza e professionalità, manifestando doti di empatia e umanità non comuni. Nell’immobilizzandomi per caricarmi sull’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale, i due professionisti, con il loro operare pacato, mi hanno dato serenità e sicurezza in un momento non facile.

Ritengo doveroso, in un momento in cui sono all’ordine del giorno notizie riguardanti fenomeni di ‘malasanità’, sottolineare comportamenti encomiabili e degni di rilievo”.

I ringraziamenti di Massimo de Fino, direttore dell’Azienda Usl Umbria 2

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ha espresso un ringraziamento al paziente, associandosi alle parole di encomio rivolte ai professionisti Marzia Achilli e Fausto Emiliani, a tutto il personale, altamente formato, che opera nel servizio di emergenza territoriale, alla responsabile del 118 di Terni, Narni e Amelia, Donatella Granati, e alla coordinatrice infermieristica dell’area di Narni e Amelia, Lucia Bussotti, “che, con grande forza, dedizione e umanità, sono chiamati a eseguire, in un tempo estremamente contenuto, manovre salvavita, e a prendere decisioni in situazioni molto delicate”.