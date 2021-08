Ufficiale, Chiellini rinnova con la Juve fino al 2023 - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Andrea Agnelli lo aveva anticipato durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri e ora è arrivata l’ufficialità: la storia d’amore fra la Juventus e Giorgio Chiellini andrà ancora avanti per altri due anni, fino al 2023. Rinnovo biennale per il quasi 37enne centrale e capitano bianconero, che con la fascia al braccio ha guidato anche l’Italia alla vittoria nell’ultimo Europeo. “Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus”, annuncia il club in una nota. Alla Juve dal 2005, Chiellini in bianconero ha conquistato dieci scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e un campionato di Serie B.

Il rinnovo biennale lascia intendere anche che il difensore toscano voglia provare a far parte della Nazionale che a fine 2022 potrebbe essere impegnata nei Mondiali in Qatar.

(ITALPRESS).