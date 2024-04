Ue, Urso "Serve una politica industriale che risponda a Usa e Cina" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle parole e nelle intenzioni espresse dal presidente Draghi vedo esattamente quello che il governo di Giorgia Meloni aveva presentato come progetto al Paese ed esattamente quello che, in questi 18 mesi, abbiamo detto e ripetuto ai nostri partner europei”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum di Confcommercio.“L’Europa deve assolutamente realizzare una politica industriale assertiva in risposta alla competizione di Cina e Stati Uniti, con misure finanziarie significative a sostegno degli investimenti delle imprese sulla strada dell’innovazione”, ha aggiunto.

