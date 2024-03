ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato un piano d’azione per affrontare la carenza di manodopera e di competenze e propone di collaborare con gli Stati membri e le parti sociali per affrontare il problema. Da quasi un decennio la carenza di manodopera e di competenze è in aumento in tutti gli Stati membri. È determinata tra l’altro dai cambiamenti demografici, dalla domanda di nuove competenze connesse agli sviluppi tecnologici e alla transizione green e digitale.

sat/gsl