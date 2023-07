Ue, Tajani “Non si può governare con Le Pen o Afd” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Non è reale pensare che ci sia qualcuno in Europa, compreso il centrodestra, che possa governare un giorno con la Le Pen o con l’Afd. E se si vuole evitare che la prossima maggioranza europea sia dominata dai socialisti penso possa essere utile ragionare su uno scenario simile a auello che anni fa mi portò a essere presidente del Parlamento europeo: unire conservatrori e liberali. Non si tratta di fare polemi cche. si tratta di osservare i fatti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un’intervista al Foglio. Sulla giustiazia “occorre creare nuove regole per rafforzare il nostro stato di diritto. Penso alla separazione delle carriere. Penso alle norme che regolano le intercettazioni. L’immagine perfetta per descrivere cosa dovrebbe essere la giustizia è quella della bilancia. I due piatti, l’accusa e la difesa, dovrebbero essere sullo stesso piano. E al centro dovrebbe esserci un giudice imparziale, non schiacciato su un piatto o sull’altro”.

